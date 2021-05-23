وزارة العدل تعلن انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السجون

تطعيم نزلاء بسجن طرابلس الرئيسي ضد فيروس كورونا. (وزارة العدل)

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السجون، صباح اليوم الأحد، وذلك في إطار تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الحملة تستهدف في مرحلتها الأولى النزلاء ممن يعانون أمراضا مزمنة داخل كافة السجون، مشيرة إلى أن الحملة تنفذها إدارة الرعاية الصحية بالوزارة مع العيادات الطبية بالسجون.

وأوضحت أن إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل قامت صباح اليوم بالتنسيق مع وحدة العيادة الطبية بسجن طرابلس الرئيسي (معيتيقة) وبالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بتطعيم عدد من النزلاء من فئة الأمراض المزمنة باللقاح المخصص المضاد لفيروس كورونا كمرحلة أولى.

وأكدت وزارة العدل أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في السجون ستستمر تباعا باستهداف باقي السجون وصولا إلى محاصرة هذا الوباء.

تطعيم نزلاء بسجن طرابلس الرئيسي ضد فيروس كورونا. (وزارة العدل)

تطعيم نزلاء بسجن طرابلس الرئيسي ضد فيروس كورونا. (وزارة العدل)

تطعيم نزلاء بسجن طرابلس الرئيسي ضد فيروس كورونا. (وزارة العدل)