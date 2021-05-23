«الأرصاد»: رياح نشطة على الساحل الغربي والبحر قليل الاضطراب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، رياحا شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة على الساحل الغربي، تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم، أن البحر قليل الاضطراب، إلى خفيف الموج على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية مع ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 و25 عقدة، تصل إلى 30 عقدة على ساحل طرابلس.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين متر و1.75 متر، والبحر قليل الاضطراب، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، بينما تكون شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 5 و15 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

البحر خفيف الموج ويكون هادئا على ساحل شحات.

درجة حرارة سطح البحر 18 و21 درجة مئوية، والرؤية جيدة.