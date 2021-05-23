آخر حصيلة لأعداد من تلقوا التطعيم ضد «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 11:41 صباحا
موظف بمحطة كهرباء شمال بنغازي يتلقى اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، 6 مايو 2021. (شركة الكهرباء)

أعلن المركز الوطني للأمراض، الأحد، أن إجمالي أعداد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس «كورونا» في أنحاء البلاد يبلغ 173 ألفا و539 شخصا، وذلك منذ انطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس في أبريل الماضي. 

والأسبوع الماضي، قال مدير إدارة اللقاحات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبدالباسط سميو، إنه يلاحظ «ازدياد الطلب على المطاعيم من الجميع، والعدد الذي وصلت له حملة التطعيم حتى الآن 111 ألفا و142 شخصا تم تطعيمهم، واستأنفت حملة التطعيم في ليبيا، وما زالت الناس تطلب وتأتي لمراكز التطعيم للحصول على الجرعات».

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وفي العاشر من أبريل الماضي، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» من مقر فرع المركز بسوق الجمعة في طرابلس، وكانت الجرعات الأولى من التطعيم لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والوزراء المرافقين له.

وتبلغ الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا 183 ألفا و311 حالة، بينها عشرة آلاف و255 نشطة، و169 ألفا و364 شفاء، فيما توفي 3111 أشخاص جراء الإصابة بالوباء، الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس 2020.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 412 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 212 حالة شفاء، وست حالات وفاة خلال الـ24 الماضية.

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