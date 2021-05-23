مساع لإعادة تفعيل اتفاقية التوأمة بين غدامس وإليتشي الإسبانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 12:45 صباحا
اجتماع سفيري إسبانيا والنمسا مع مسؤولي بلدية غدامس، 22 مايو 2021. (المجلس البلدي غدامس)

أعلن السفير الإسباني لدى ليبيا، السبت، العمل على إعادة العمل بالاتفاقية المبرمة بين جهاز تطوير مدينة غدامس وبلدية إليتشي الإسبانية للتوأمة بين المدينتين الموقعة في العام 2008، وفق ما نقل المجلس البلدي غدامس في بيان.

جاء ذلك خلال اجتماع احتضنته قاعة المجلس البلدي غدامس ضم عميد وأعضاء المجلس البلدي مع سفيري إسبانيا والنمسا إلى جانب مديرة مكتب القنصلية الإسبانية بطرابلس، وحضره مدير جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس المكلف، ومدير مكتب توثيق المعلومات، ورئيس مكتب الخدمات الزراعية غدامس.

وأعرب السفير الإسباني عن استعداده «التام» متابعة كل ما من شأنه تعزيز العلاقة بين بلدية غدامس والبلديات الإسبانية، مؤكدا عمله إعادة العمل باتفاقية التوأمة المبرمة بين جهاز تطوير مدينة غدامس وبلدية إليتشي الإسبانية. وأوضح أن الاتفاقية تشتمل على بنود عدة منها تطوير زراعة النخيل، مؤكدا العمل على توسيع مجال الاتفاقية لتشمل مجالات عدة.

وأكد مدير جهاز التطوير، ومركز توثيق المعلومات، ومكتب الخدمات الزراعية، أهمية تفعيل الاتفاقية، متوقعين ظهوره للنور من جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ووصل السفير الإسباني والنمساوي إلى غدامس، مساء الجمعة، وأجريا، السبت، زيارة إلى مركز تدريب المرأة، وجولة سياحية بالمدينة القديمة.

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