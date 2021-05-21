250 إصابة جديدة و3 وفيات جراء «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 مايو 2021, 11:12 صباحا
تحديث جديد بشأن الوضع الوبائي في ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 396 حالة شفاء، وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «410»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الخميس، 2670 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 2420 عينة، وإيجابية 250 عينة، حيث بلغت نسبة حالات الموجبة 9.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 182 ألفا و899 حالة بينها عشرة آلاف و61 نشطة، و169 ألفا و733 شفاء، فيما توفي 3105 أشخاص جراء الإصابة بالوباء، الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس 2020.

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