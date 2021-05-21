13 إصابة جديدة و21 حالة شفاء من «كورونا» في زليتن

مواطن يتلقى التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» داخل مركز طبي في بنغازي، 25 أبريل 2021. (الإنترنت)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم الجمعة، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» داخل البلدية، وحالة واحدة من خارجها، إضافة إلى 21 حالة شفاء.

جاء ذلك بعد إجراء المختبر المرجعي زليتن تحاليل لـ127 مسحة أنفية للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 110 عينات، وإيجابية 13 عينة داخل البلدية، وعينة واحدة من خارجها، إلى جانب إيجابية ثلاث عينات لحالة مكررة لم تشف بعد، حسب بيان منشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن المؤشر الوبائي بلغ 13.3%. فيما ارتفع إجمالي عدد المسحات الأنفية التي أجراها المختبر المرجعي زليتن إلى 34 ألفا و533 مسحة أنفية حتى الثلاثاء 13 مايو الجاري.