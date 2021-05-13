15 إصابة جديدة بـ«كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 مايو 2021, 10:28 صباحا
مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم الخميس، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك بعد إجراء تحاليل لـ90 مسحة أنفية، الأربعاء، حيث تبين سلبية 72 عينة بالبلدية وتسع من خارجها، إضافة إلى إيجابية 15 عينة بالبلدية وثلاث لحالة مكررة لم تشف بعد، وفق ما نشرت اللجنة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وبهذا الإعلان، يرتفع إجمالي عدد المسحات الأنفية التي أجراها المختبر المرجعي زليتن إلى 34099 حتى تاريخ الأربعاء 12 مايو الجاري.

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