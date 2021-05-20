جامعة النجم الساطع في البريقة تحتفل بتدشين معامل تعليمية بدعم من مؤسسة النفط

أحد المعامل التعليمية الجديدة بجامعة النجم الساطع في بلدية البريقة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

احتفلت جامعة النجم الساطع في بلدية البريقة بمنطقة الهلال النفطي، اليوم الخميس، بتدشين مشروع المعامل التعليمية بالجامعة الذي جرى تنفيذه بدعم من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجامعة والمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المشروع يشمل معملا تعليميا عن الطاقات المتجددة لتخصصي الهندسة الكهربائية والميكانيكية ومعمل لغة إنجليزية بسعة 20 طالبا ومعملين للحاسب الآلي بسعة 40 طالبا.

وقالت المؤسسة إن تدشين المعامل يأتي استكمالا لجهودها وإدارة التنمية المستدامة من أجل توفير البيئة التعليمية اللائقة والمناسبة لتحسين المخرجات التعليمية والرفع من مستوى التحصيل العلمي بما يواكب متطلبات سوق العمل.

وأضافت المؤسسة أن هذا الدعم يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي نفذتها إدارة التنمية المستدامة بمنطقة البريقة وضواحيها مثل مشاريع الكهرباء والمياه والبنية التحتية وعدد من المشاريع الأخرى، منوهة بأنها والشركات الوطنية التابعة لها وكذلك الشركاء الأجانب سيستمرون بتقديم يد العون والدعم اللازم وبقدر ما يتاح من إمكانات لكل المناطق المجاورة للعمليات النفطية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن جامعة النجم الساطع تعد من المؤسسات التعليمية العريقة التي أسهمت في تخريج الكثير من الكوادر الفنية والعمالة التي أسهمت في دعم قطاع النفط في مراحل متعددة.

وحضر حفل افتتاح المعامل رئيس شركة سرت لإنتاج النفط والغاز، مسعود سليمان، وعميد جامعة النجم الساطع المكلف وكيل الشؤون العلمية، الدكتور رحيل صالح، وكاتب عام الجامعة، فرج الوافي، والمسجل العام للجامعة، محمد المقريف، ورئيس قسم متابعة مشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة الشرقية والوسطى المهندس محمد الجهاني، وهيثم المنقوش عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة وعدد من موظفي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

أحد المعامل التعليمية الجديدة بجامعة النجم الساطع في بلدية البريقة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

افتتاح المعامل التعليمية بجامعة النجم الساطع في بلدية البريقة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

افتتاح المعامل التعليمية بجامعة النجم الساطع في بلدية البريقة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أحد المعامل التعليمية بجامعة النجم الساطع في بلدية البريقة. (المؤسسة الوطنية للنفط)