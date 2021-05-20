المنفي يأذن لسفير الاتحاد الأوروبي بمباشرة عمل مكتب البعثة في ليبيا

لقاء المنفي وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الخميس 20 مايو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

حصل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل على إذن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لمباشرة العمل من داخل ليبيا بعد إعادة فتح مكتب البعثة في العاصمة طرابلس مطلع الأسبوع الجاري، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي، اليوم الخميس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن سفير الاتحاد الأوروبي «أبلغ رئيس المجلس الرئاسي بافتتاح سفارة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وأخذ الإذن بمباشرة العمل».

وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الأحد الماضي إعادة فتح مكتبها في طرابلس وعودة السفير خوسيه ساباديل للعمل من داخل ليبيا.

- إعادة فتح مكتب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في طرابلس

وأضاف أن لقاء المنفي مع السفير الأوروبي جرى خلاله التطرق إلى القضايا المشتركة التي تجمع ليبيا والاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب تعاونا مستمرا، وأهمها قضية الهجرة غير النظامية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للسفير الأوروبي على أهمية التعاون بين الجانبين في دعم تأمين الحدود الجنوبية الليبية ودعم مشاريع التنمية في مناطق الجنوب باعتبارها شيئا أساسيا لمكافحة الهجرة غير النظامية.