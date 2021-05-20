299 إصابة جديدة و5 وفيات جراء «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 11:35 صباحا
مواطن يتلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا في طبرق، 17 مايو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 299 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 294 حالة شفاء وخمس حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «409»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، الأربعاء، 3252 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 2953 عينة، وإيجابية 299 عينة بنسبة 9.2% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 182 ألفا و649 حالة بينها عشرة آلاف و183 نشطة، و169 ألفا و364 شفاء، فيما توفي 3102 شخص جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في البلاد مارس من العام الماضي.

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