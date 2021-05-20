الدبيبة: لا يمكن تحقيق خطط التنمية دون تطوير قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 09:11 صباحا
الدبيبة والعبار، 19 مايو 2021، (مؤسسة النفط)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن المؤسسة الوطنية للنفط عنصر أساسي لإحداث التنمية في البلاد، مضيفا أنه لا يمكن للحكومة تحقيق خطط التنمية دون ضمان تطوير قطاع النفط.

جاء ذلك خلال لقائه وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار أمس، حيث دعا الدبيبة الوزارة إلى اتخاذ خطوات في سبيل تذليل الصعوبات التي يعاني منها قطاع النفط مع الدوائر الحكومية، وعلى رأسها وزارتا المالية والتخطيط، حسب بيان المؤسسة الوطنية للنفط على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتابع الدبيبة: «نحتاج إلى تكاتف الجهود، ونقدر روح التضامن العالية بين الوزارة ومؤسسة النفط، وهي علاقة تكامل تدفع لتحقيق غايات الدولة المتمثلة في تطوير الصناعة النفطية، وما من منصف ينكر ثبات المؤسسة في وجه الصعاب والمحن التي عانت منها البلاد طيلة العقد الماضي».

العبار: ملتزمون بدعم خطط مؤسسة النفط لزيادة الإنتاج
من جانبه، أكد العبار أن الوزارة حريصة على تحقيق رؤية الحكومة، وأنها ملتزمة ببذل العناية اللازمة لدعم خطط المؤسسة في زيادة القدرة الإنتاجية، وإصلاح البنية التحتية، وبناء القدرات الوطنية وتأهيلها لمواكبة التطور في الصناعة النفطية.

وأشار إلى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله أطلعه على مشاريع ذات عوائد عالية، ستضيف قيمة فعلية للاقتصاد الوطني، وتعول المؤسسة على دعم الحكومة في جلب استثمارات أجنبية لتطوير الصناعات النفطية والبتروكيماوية، بعدما مرت بظروف استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على ترتيب اجتماع للمؤسسة كي تقدم عرضا أمام رئيس الحكومة يتناول الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة النفطية في ليبيا.

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