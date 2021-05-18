بوقدوم: نشر قوة مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية يحفظ سيادة البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 06:27 مساء
وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادم خلال مشاركته في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي. (حساب بوقادوم على تويتر)

حدد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، كيفية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها وذلك عن طريق «التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار».

وقال بوقدوم في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، حول الوضع في ليبيا، برئاسة الجزائر إن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في 23 أكتوبر الماضي، بما في ذلك انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وإنفاذ حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي، والنشر الفعال لقوة وآلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية، «له أهمية قصوى إذا أردنا الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها».

ولمساعدة حكومة الوحدة الوطنية بشكل أفضل في تحقيق أولويات خطة عملها، شدد الوزير الجزائري على ضرورة توحيد الجهود مع الأمم المتحدة. موضحا أن «هناك حاجة إلى مزيد من الجهود للتصدي بشكل شامل للتوترات العسكرية والسياسية والاقتصادية الكامنة التي غذت الأزمة في ليبيا»، وأكد أن «الوضع يتطلب اهتماما مستمرا من المجتمع الدولي».

- اجتماع أفريقي لدراسة سبل دعم حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم الانتخابات وطرد المرتزقة

وقال بوقادوم عبر حسابه على «تويتر» إن الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي حول الأوضاع في ليبيا «شدد على أهمية دعم السلطات الليبية في تنفيذ أولويات هذه المرحلة الفاصلة بما في ذلك توحيد المؤسسات الوطنية، وضع حد للتدخلات الأجنبية، التحضير للانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية».

والاجتماع هو الأول من نوعه لأعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي منذ تعيين سلطة ليبية جديدة حيث يعكف المجلس على مناقشة كيفية مُساهمة الاتحاد الأفريقي في آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا وبحث الإجراءات الملموسة من أجل منع التدخلات الأجنبية وتنفيذ الحصار المفروض أمميا على تصدير الأسلحة وتعجيل انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

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