المنقوش: سنبسط سيادتنا على كامل الأراضي الليبية وننهي الوجود الأجنبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 01:34 مساء
وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال مؤتمر صحفي مع مساعد وزير الخارجية الأميركي، 18 مايو 2021، (صورة من مقطع فيديو)

قالت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عازمة على بسط «سيادتها على كامل الأراضي الليبية، وإنهاء الوجود الأجنبي».

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء.

وأشارت المنقوش إلى أن الحكومة ستعمل على تحرير القرار السياسي الليبي، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، مشيرة إلى أشادتها خلال حديثها مع «هود» بدعم واشنطن للحكومة.

وأضافت وزيرة الخارجية: «نريد من العالم الوفاء بالتزاماته وتعهداته بشأن ملف ليبيا، وملف وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية».

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