الدبيبة يصدر قرارات بتعيين وكلاء لعدد من الوزارات منها الخارجية والنفط والداخلية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. (الإنترنت)

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، عددا من القرارات بتعيين وكلاء لبعض الوزارات، منها الداخلية والخارجية والنفط.



ومن هذه القرارات التي نشرتها صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك»، الأحد، تعيين كل من:



- سهيل عبد المطلوب فرحات بوشيحة وكيلا لوزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية.



- محمد خليل عيسى وكيلا لوزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية، ووعمر محمد صالح وكيلا لشؤون التعاون الدولي والمنظمات ومحمد سعيد زيدان وكيلا للشؤون العربية والأفريقية ومراد محمد حميدة وكيلا للشؤون الأوروبية والأميركتين.



- جمال مسعود أبو نوارة وكيلا لوزارة الرياضة لشؤون الأندية.



- رفعت محمد عبدالسلام العبار وكيلا لوزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج.



- علي سعيفان حمد وكيلا لوزارة المالية لشؤون المؤسسات.



- محمد أحمد أبو القاسم شريعة وكيلا لوزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجبات والتطوير



- فضل الله رافالله عاشور وكيلا لوزارة المواصلات لشؤون النقل البري، وخالد نصر سويسي وكيلا لشؤون النقل الجوي.



- الطاهر محمد بن طاهر وكيلا لوزارة التعليم التقني والفني لشؤون الكليات والمعاهد العليا.



- عبدالمنصف محمود صالح وكيلا لوزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين.



- احنين المعاوي احنين وكيلا لوزارة البيئة.

- وسام خليفة الإدريسي وكيلا لوزارة المواصلات لشؤون الديوان والنقل البحري



- وكلاء بوزار ة الداخلية: فرج محمد منصور للشؤون الفنية، ومحمود عمر سعيد للشؤون العامة، وبشير أبو القاسم الأمين وكيلا لشؤون المديريات.