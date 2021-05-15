تسجيل إصابتين جديدتين بـ«كورونا» في الكفرة

قسم العزل الثاني بمركز زليتن الطبي. (أرشيفية: وزارة الصحة)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد».

ولم يرصد تعميم اللجنة رقم «391»، المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أية حالات شفاء أو وفاة جراء الفيروس.

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وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في الكفرة إلى 477 حالة، بينها تسع نشطة، و415 شفاء، فيما توفي 53 شخصا جراء الإصابة بالوباء، الذي ظهر في ليبيا للمرة الأول في مارس من العام الماضي.