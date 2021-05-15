مديرية أمن طرابلس: نجاة سائق من الموت في حادث مروري سببه السرعة الجنونية (صور)

السيارة التي اصطدمت بالطريق السريع في طرابلس، 15 مايو 2021. (مديرية أمن طرابلس)

أكدت مديرية أمن طرابلس وقوع حادث مروري مروع صباح اليوم السبت لسيارة هونداي، إثر ارتطامها في السياج الفاصل بطريق السريع تحديدًا فوق جسر الجامعة، وقد نجا السائق من الموت.

وأوضح ضابط التحقيق بقسم مرور سوق الجمعة، فرج أبوغالية، أن سبب الحادث هو «السرعة الجنونية، مما أدى إلى دحرجة المركبة وارتطامها بالسياج الفاصل، وقد نتج عنه إصابة السائق إصابة طفيفة».

السيارة التي اصطدمت بالطريق السريع في طرابلس، 15 مايو 2021. (مديرية أمن طرابلس)

السيارة التي اصطدمت بالطريق السريع في طرابلس، 15 مايو 2021. (مديرية أمن طرابلس)