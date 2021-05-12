أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة شمالا

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة ومستقرة في غالبية مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة على الجنوب.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية بوجه عام، مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على المناطق الممتدة من بنغازي إلى طبرق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 34 و39 درجة مئوية على اجدابيا وجالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية، وبين 34 و38 درجة مئوية على غدامس والحمادة والجفرة.