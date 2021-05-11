«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى الخمس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية نشطة على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس، تكون شمالية شرقية على ساحل بنغازي تصل سرعتها، اليوم الثلاثاء، إلى 25 عقدة.



وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن السماء صافية إلى قليلة السحب على الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق، بينما تكون صافية إلى ظهور بعض السحب من الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، في حين يكون البحر قليل الاضطراب على طول الساحل.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة بينما تكون جنوبية شرقية إلى شرقية على باقي الساحل، تتحول بحرية إلى شمالية غربية، غدا، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة وتصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.00 متر.

- البحر قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة، وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية على ساحل درنة وطبرق بينما تكون شمالية شرقية على باقي الساحل، تتحول يوم الغد متغيرة الاتجاه إلى بحرية، تتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة مْئيوية.

- الرؤية جيدة.