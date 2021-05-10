الزناتي يتفقد مستشفيات مدن الواحات ويرصد عددا من المخالفات

الزناتي خلال جولته بمستشفيات مدن الواحات، 10 مايو 2021 . (وزارة الصحة)

تفقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، صباح أمس الأحد، عددا من المستشفيات والمرافق الصحية بمدن الواحات (جالو- أوجلة- إجخرة)؛ للوقوف على ما تقدمه هذه المرافق من خدمات طبية للمواطن، إذ فوجئ بعدد من المخالفات.



وضم وفد الوزير في الزيارة رئيس ديوان المنطقة الشرقية، وعددا من مديري الإدارات والاستشاريين بالديوان؛ لكن الوزير فوجئ في جولته بمستشفى أوجلة القروى بعدد من المشاكل، ومنها توافر الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات دون استخدامها بالشكل الصحيح مع وجود خلل واضح من إدارة المستشفى في التعامل مع المعدات المتوفرة، حسب بيان للوزارة.



وطالب الزناتي مدير مكتب التفتيش والمتابعة بالوزارة بضرورة معرفة أسباب تقاعس الإدارة عن التعامل المثالي مع المعدات وعدم تعاونها في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك في أقصى سرعة.



وخلال زيارته لمستشفى جالو القروي، اجتمع الوزير مع عدد من أعيان المنطقة ومدير المستشفى وعدد من رؤساء الأقسام، مشددا على ضرورة معالجة بعض المشاكل التي تواجه القطاع الصحي، خاصة «مع وجود عدد من المخالفات التي تتطلب ضرورة مراجعة بعض العقود التي وقعتها إدارة المستشفى مع بعض الشركات المتعاونة».



كما شملت الزيارة أيضا مركز العزل الخاص باستقبال حالات فيروس كورونا المستجد؛ والذي يقدم خدماته للبلديات الثلاث.

الزناتي خلال جولته بمستشفيات مدن الواحات، 10 مايو 2021 . (وزارة الصحة)

الزناتي خلال وصوله إلى الواحات قبل بدء جولته بمستشفياتها، 10 مايو 2021 . (وزارة الصحة)