السني: جلسة مغلقة للجنة العقوبات المعنية بليبيا الإثنين

مجلس الأمن في جلسة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. (أرشيفية: أ ف ب)

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني إن لجنة العقوبات المعنية بليبيا التابعة لمجلس الأمن وفريق الخبراء برئاسة الهند ستعقد جلسة مغلقة غير رسمية، الإثنين، لمناقشة تنفيذ قرارت مجلس الأمن والجزاءات.



وأوضح السني أن الجلسة ستشارك فيها «ليبيا وأعضاء المجلس، ودول الجوار والدول المهتمة بالشأن الليبي ومن ورد اسمها في تقرير لجنة العقوبات وكذلك الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأوروبي»، حسبما ذكر عبر حسابه بموقع «تويتر».



وأشار إلى أن الاجتماع هو الرابع «من نوعه ويهدف إلى نقاش وتفنيد ما ورد في تقارير فريق الخبراء ومدى الالتزام بتنفيذ القرارت الأممية بالأخص في موضوع الالتزام بحظر السلاح وتجميد الأصول، ومحاولات تصدير النفط بشكل غير قانوني، واجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة للأفراد المدرجين في قائمة العقوبات».

وتشكلت اللجنة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 في 17 مارس 2011 كجزء من رد الفعل الدولي على ثورة السابع عشر من فبراير.