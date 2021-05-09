طرابلس تتصدر وارتفاع في الريانية وترهونة.. توزيع إصابات كورونا في ليبيا

أحد الكوادر الطبية يحضر جرعة لقاح مضاد لكورونا في غدامس، 27 أبريل 2021، (الرقابة على الأغذية)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 273 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس السبت، و409 حالات شفاء، وسبع وفيات.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبراته تسلمت أمس السبت 1773 عينة، أظهرت التحاليل المعملية لها، سلبية 1500 عينة، فيما تأكدت إصابة 273 حالة بنسبة 15.4%، منها 257 جديدة و16 مخالطة.

وتوزعت الإصابات على طرابلس بـ156حالة جديدة وثلاث مخالطة، ومصراتة سبع حالات مخالطة، ودرج وأم الأرانب وتمسة وصرمان وقصر الأخيار بحالة جديدة لكل منها، وزليتن 15 حالة جديدة، وثلاث حالة مخالطة، والماية ثلاث حالات جديدة، والرياينة 19 حالة جديدة، وصبراتة ثماني حالات جديدة، والخمس حالتين جديدتين، وقصر بن غشير حالتين جديدتين، والزاوية الغرب حالتين جديدتين.

كما سجلت القره بوللي خمس حالات جديدة، وترهونة 11 حالة جديدة وحالة مخالطة، وبني وليد سبع حالات جديدة، والزاوية المركز ثماني حالات جديدة، وحالتين مخالطتين، ووازن حالتين جديدتين، والسائح ست حالات جديدة، وطبرق أربع حالات جديدة، والقبة حالتين جديدتين.

تسجيل 273 إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا

فيما توزعت حالات الشفاء على كل من طرابلس بـ317 حالة، وخمس حالات في الخمس، و16 حالة في ظاهر الجبل، وثلاث حالات في القبة، وست حالات في طبرق، و14 حالة في مصراتة، و18 حالة في سبها، و15 حالة في الزاوية المركز، وحالتين في مسلاتة و13 حالة في درج.

وتوزعت حالات الوفاة على كل من الرحيبات بحالتين، والخمس وظاهر الجبل ومسلاتة وزليتن والزاوية الغرب بحالة لكل منها.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بالمرض منذ ظهوره في ليبيا «العدد التراكمي»، إلى 179 ألفا و970 حالة، تعافى منها 166 ألفا و340 حالة، وتوفى 3070 حالة، فيما تبقى عشرة آلاف و560 حالة نشطة حتى الآن.