وزير النفط يبحث مع أعضاء مجلس النواب الإسراع في إنشاء مصفاة نفطية في الجنوب

وزير النفط مع أعضاء مجلس النواب, 8 مايو 2021. (وزارة النفط)

بحث وزير النفط والغاز، محمد إمحمد عون، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، توطين شركة زلاف بالجنوب الليبي وبالتحديد في سبها، وكذلك الإسراع في إنشاء مصفاة نفطية في الجنوب.

جاء ذلك خلال لقاء عون بمكتبه اليوم مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، وعضوي مجلس النواب عن الجنوب، عبد السلام المرابط والهادي الصغير.

ووفق بيان للوزارة اليوم، ناقش اللقاء أيضًا توظيف الشباب الخريجين، خصوصًا تخصصات النفط والغاز، وإنشاء معهد للنفط بالجنوب الليبي، ونقل المحروقات وغاز الطهي لتغطية احتياجات الجنوب الليبي.

واتفق الحاضرون على العمل بكل الوسائل لإنجاز هذه الأعمال لما لها من أثر بالغ على حياة المواطن بالمناطق الجنوبية، بحسب البيان.

وزير النفط مع أعضاء مجلس النواب, 8 مايو 2021. (وزارة النفط)