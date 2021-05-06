مسؤول صقلي يطالب الحكومة الايطالية بـ«حلول» مع ليبيا بشأن الصيد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 09:04 مساء
رئيس بلدية مازارا ديل فالو (شمال-غرب جزيرة صقلية)، سالفاتوري كوينشي. (آكي)

 دعا رئيس بلدية مازارا ديل فالو (شمال-غرب جزيرة صقلية)، سالفاتوري كوينشي، اليوم الخميس، الحكومة الايطالية للتوصل الى حل مع السلطات  الليبية في قطاع صيد الأسماك بمياه المتوسط.

جاء ذلك عقب اصابة قطبان قارب صيد صقلي بطلقة نار في ذراعه إثر اطلاق زورق لخفر السواحل الليبي النار على ثلاثة قوارب إيطالية كانت على بعد حوالي 35 ميلاً من الساحل بين مصراتة والخمس.

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وقال كوينشي في تصريح لمجموعة آدنكرونوس الاعلامية  «عاجلاً أم آجلاً، سوف يسقط قتيل. أنا متأكد من ذلك،  لأنه حتى يتم إيجاد حل لهذه المشكلة، سيكون الصيادون دائمًا في خطر في تلك المنطقة»، حسب وكالة أنباء «آكي» الإيطالية.

ولا يوجد إتفاق بين روما وطرابلس بشأن أنشطة الصيد بمياه المتوسط، على الرغم من تكرار الحوادث بين البلدين، آخرها احتجاز قوات في شرق ليبيا لصيادين صقليين بسجن في مدينة بنغازي.

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