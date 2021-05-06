«بلدي سبها» يطالب الأجهزة الأمنية بالتصدي لظاهرة البناء العشوائي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 مايو 2021, 11:03 صباحا
شعار المجلس البلدي سبها، (أرشيفية: الإنترنت)

طالب المجلس البلدي سبها الجهات الأمنية والضبطية بالقيام بمهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة البناء العشوائي.

وأشار المجلس إلى استمرار ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على المساحات والمباني العامة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وكشف البيان عن استغلال البعض المسطحات الخضراء والحدائق والميادين والبناء على الأرصفة، دون الأخذ في الاعتبار المخططات والمعايير الفنية المعتمدة في التخطيط، وتحويلها إلى مراكز نشاط تجاري «غير مشروع»، بالمخالفة للإجراءات القانونية.

ودعا المجلس المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية للحفاظ على الممتلكات العامة والمظهر العام للمدينة.

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