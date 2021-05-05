وزير النفط يستعرض الميزانيات المخصصة للقطاع

من اجتماع وزير النفط مع وكيل الوزارة، 5 مايو 2021. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد إمحمد عون، خلال اجتماع في مكتبه مع وكيل الوزارة رفعت العبار، سبل دعم قطاع النفط وتفعيل دور الوزارة في الإشراف على استثمار الثروة النفطية.

وشهد الاجتماع استعراض الميزانيات المخصصة لقطاع النفط المسيل منها والمستهدف تسييله خلال الفترة القادمة، وتطرق إلى كيفية الاستفادة من هذه الميزانيات في صيانة معدات الإنتاج والخزانات ومعالجة المواد المصاحبة في كل الحقول النفطية، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

- مؤسسة النفط تتسلم 1.35 مليار دينار

كما ناقش الاجتماع أهمية تكليف الإدارات التابعة للوزارة بدراسة الخطط المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية. واتفق الوزير مع وكيل الوزارة على ضرورة توفير البيئة المناسبة والجو الملائم لقطاع النفط حتى يتمكن من تنفيذ خطط الوزارة مع إعطاء أهمية خاصة للمستخدمين في كل الشركات.

وأمس الثلاثاء، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تسلمها بحساباتها لدى مصرف ليبيا المركزي 1.35 مليار دينار ليبي، وأشارت إلى توزيع 350 مليونا على شركتي الخليج وسرت، فيما يجري إعداد توزيع المليار دينار على باقي الشركات التابعة لها.

من اجتماع وزير النفط مع وكيل الوزارة، 5 مايو 2021. (صفحة الوزارة على فيسبوك)