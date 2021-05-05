وزير الداخلية يتابع العمل في مركز شرطة الحدائق في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 مايو 2021, 01:39 صباحا
وزير الداخلية، عميد خالد مازن، في زيارة لمركز شرطة الحدائق بمدينة بنغازي، 4 مايو 2021. (وزارة الداخلية)

زار وزير الداخلية، عميد خالد مازن، مساء الثلاثاء، مركز شرطة الحدائق بمدينة بنغازي، حيث تابع نشاط المركز، واطلع على الجهد المبذول من قبل رئيس وأعضاء المركز..

وقال بيان لوزارة الداخلية إن حضور الوزير للمركز يأتي ضمن زيارته لمدينة بنغازي بهدف متابعة سير عمل مديرية الأمن وبعض الإدارات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية..

وأكد الوزير على العاملين بدائرة المركز، أن عليهم بذل أقصى جهدهم من أجل الحفاظ على أمن المواطن ومتابعة الشكاوى والمحاضر بشكل جاد ومسؤول، مضيفا أن وزارة الداخلية تعمل على رفع كفاءة كوادرها العاملة بمراكز الشرطة من خلال إعداد البرامج التدريبية المناسبة في مجال التحقيق والقبض والتحري.

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