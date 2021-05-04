«المركزي» يعلن ساعات الدوام حتى آخر رمضان وإجازة العيد

مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، تعميمًا جديدًا أوضح فيه ساعات الدوام الرسمي خلال الأيام المقبلة وحتى انتهاء شهر رمضان المبارك، إضافة إلى إجازة عيد الفطر.



وحسب التعميم، يبدأ دوام الموظفين الجديد بداية من غد الأربعاء، من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة مساء، فيما يبدأ استقبال الجمهور من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الثالثة والنصف مساء، على أن يستمر العمل بهذا الدوام حتى آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الفطر.



وبالنسبة لإجازة عيد الفطر، فنص التعميم على أنه حال صادف العيد يوم الأربعاء الموافق 12 مايو الجاري تكون العودة للعمل يوم الإثنين الموافق 17 مايو، أما إذا صادف العيد يوم الخميس 13 مايو فتكون العودة للعمل يوم الثلاثاء 18 مايو.