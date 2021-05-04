«مكافحة الأمراض»: 337 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتا وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 مايو 2021, 12:59 مساء
مسن يتلقى لقاح كورونا في سبها. (بوابة الوسط)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 467 حالة شفاء، وحالتي وفاة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «396»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم 1929 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 1592 عينة، وإيجابية 337 عينة بنسبة 17.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا إلى 178 ألفا و672 حالة بينها عشرة آلاف و960 نشطة، و164 ألفا و663 شفاء، فيما توفي 3049 شخصا جراء الوباء، الذي ظهر لأول مرة في ليبيا مارس 2020.

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