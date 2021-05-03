مؤسسة النفط تقدم معدات طبية لمستشفى ترهونة التعليمي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 مايو 2021, 09:58 صباحا
قافلة طبية مقدمة من مؤسسة النفط لمستشفى ترهونة، 2 مايو 2021، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

سيرت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط قافلة من المعدات الطبية لصالح مستشفى ترهونة التعليمي.

واشتملت المعدات على أجهزة الأشعة والتنفس، والعناية الفائقة والشاشات، والموجات فوق الصوتية والأسِرة الطبية للعناية الفائقة، بالإضافة إلى معدات المعامل وأجهزة الكشف المختلفة وحضانات الأطفال، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتضمنت القافلة أيضا مختبرات الدم والأثاث المكتبي والمساعدات الأخرى التي تم حصرها بعد زيارة فريق متخصص للمستشفى مسبقا، وتحديد الاحتياجات بشكل كامل.

وباشرت الشركة الموردة أعمال التركيب بشكل فوري؛ نظرا للحاجة الماسة إلى ذلك، وتقديم الخدمة إلى الأهالي بأسرع وقت ممكن.

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