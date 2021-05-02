تونس تعلن شروط قبول المسافرين عبر حدودها

عالقون تونسيون أثناء مغادرتهم من رأس اجدير. (المكتب الإعلامي لمديرية أمن منفذ رأس اجدير)

أعلنت وزارة الصحة التونسية شروط قبول المسافرين الوافدين إلى تونس عبر المعابرالجوية والبحرية والبرية، مشيرة إلى خضوع المعابر البرية بين تونس وليبيا إلى الاتفاقية المبرمة بين البلدين وطبقا للبروتوكول الصحي المصادق عليه، مع تكثيف الاختبارات السريعة للتقصي من فيروس «كوفيد- 19».

ووفق الاشتراطات التي أعلنتها «الصحة التونسية»، في بيان الأحد، فإنه ينبغي «الالتزام بالحجر الصحي الإجباري لمدة 7 أيام بأحد النزل المخصصة للغرض ضمن القائمة المصاحبة وعلى نفقتهم. وعليهم إظهار الأوراق التالية عند التسجيل للسفر أو قبل اجتياز المعابر البرية:

* شهادة مخبرية لتحليل «RT-PCR» سلبي لا يتجاوز 72 ساعة على إنجازه عند التسجيل للسفر.

* وثيقة الحجز وتأكيد الخلاص (voucher) لمدة 7 أيام بأحد النزل المخصصة للحجر الصحي الإجباري ضمن القائمة المصاحبة.

* إجراء تحليل «RT-PCR» بين اليوم الخامس واليوم السابع من الحجر الصحي على نفقتهم، مع ضرورة إدماج معلوم التحاليل ضمن كلفة الإقامة بالنزل، وفي حالة سلبية الاختبار يمكن لهم مغادرة الحجر الصحي الإجباري مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المستوجبة.

واستثنى القرار من الحجر الصحي الإجباري:

* الوافدين الذين استكملوا التلقيح ضد كوفيد-19 أو الذين أُصيبوا بمرض كوفيد-19 وتلقوا أثرها جرعة واحدة من التلقيح والمتحصلين على شهادة في الغرض مسلّمة من قبل السلطات الصحية لبلد الإقامة، مع الالتزام للخضوع للحجر الصحي الذاتي في أماكن الإقامة بتونس.

*القصر غير المصحوبين أو المرافقين لأشخاص ملقّحين ضد كوفيد-19.

* الرحلات السياحية المؤمنة والمؤطرة من طرف وزارة السياحة طبقا للبروتوكول الصحي المصادق عليه.

* الوافدين للتداوي طبقا للإجراءات المعمول بها بالتنسيق مع السلطات المعنية.

* الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية (الحاملين لإعاقة وكبار السن غير القادرين على أداء الأنشطة اليومية والعناية بأنفسهم).

* الدبلوماسيين التونسيين والأجانب.

* الوفود الرسمية القادمة في مهمات عمل لمدة قصيرة (أقل من خمسة أيام) مع الالتزام ببرنامج المهمة.

وألزم القرار المستثنين من الحجر الصحي الإجباري بالخضوع إلى اختبار سريع للتقصي من فيروس SARS-CoV-2 (TDR-Antigène) حال الوصول إلى تونس وبصفة آلية وفي حالة إيجابية الاختبار السريع، يتم توجيه الوافد المعني لأحد مراكز العزل الصحي لحاملي الفيروس.