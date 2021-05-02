كوبيش: نحاول تفادي أية عثرات في طريق عمل قطاع النفط

وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المهندس محمد إمحمد عون مستقبلا المبعوث الأممي يان كوبيش في طرابلس، 2 مايو 2021. (وزارة النفط والغاز)

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، إنه «يحاول تقديم المساعدة في استمرار المؤسسات والهيئات المختلفة وتفادي أية عثرات في طريق عمل قطاع النفط الذي يمثل الدخل الرئيس للبلاد».

جاء ذلك خلال استقبال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المهندس محمد إمحمد عون، في مكتبه كوبيش والوفد المرافق له، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحسب بيان الوزارة، ناقش الاجتماع عدة مواضيع تهم الجانبين، وأكد كوبيش دعمه الكامل لاستقرار وتطور الدولة الليبية، وكذلك حرصه على التواصل المستمر، وأنه لازال ينمي خبرته في ليبيا.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله مع المبعوث الأممي يان كوبيش «الأوضاع العامة التي يمر بها قطاع النفط».

وأطلع صنع الله، اليوم، كوبيش على التحديات التي تواجه القطاع في ظل تعطل الميزانيات وتأثيرها على سير العمليات بالقطاع، والأوضاع الصعبة التي يعانيها العاملون في القطاع على جميع المستويات بسبب نقص الميزانيات.