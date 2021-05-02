كوبيش: نحاول تفادي أية عثرات في طريق عمل قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 09:16 مساء
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المهندس محمد إمحمد عون مستقبلا المبعوث الأممي يان كوبيش في طرابلس، 2 مايو 2021. (وزارة النفط والغاز)

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، إنه «يحاول تقديم المساعدة في استمرار المؤسسات والهيئات المختلفة وتفادي أية عثرات في طريق عمل قطاع النفط الذي يمثل الدخل الرئيس للبلاد».

جاء ذلك خلال استقبال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المهندس محمد إمحمد عون، في مكتبه كوبيش والوفد المرافق له، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحسب بيان الوزارة، ناقش الاجتماع عدة مواضيع تهم الجانبين، وأكد كوبيش دعمه الكامل لاستقرار وتطور الدولة الليبية، وكذلك حرصه على التواصل المستمر، وأنه لازال ينمي خبرته في ليبيا.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله مع المبعوث الأممي يان كوبيش «الأوضاع العامة التي يمر بها قطاع النفط».

وأطلع صنع الله، اليوم، كوبيش على التحديات التي تواجه القطاع في ظل تعطل الميزانيات وتأثيرها على سير العمليات بالقطاع، والأوضاع الصعبة التي يعانيها العاملون في القطاع على جميع المستويات بسبب نقص الميزانيات. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. تأجيل قمة يونايتد وليفربول لاعتبارات أمنية
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - اللجنة العسكرية (5+5) تطالب بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة دون...
كاريكاتير
أميركا وفرنسا وألمانيا ترسل مساعدات أكسجين إلى الهند لمواجهة «كوفيد-19»
دولى
دباير (الحلقة 5)
فيديو
ناس اليوم (الحلقة 19)
فيديو
لمسة وفاء - عبدالقادر المهدي (الحلقة 19)
فيديو
بالصور.. فضاءات الشعر تحيي ليالي رمضان
ثقافة وفن
الزهراء لنقي: الانتهاء من صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات
ليبيا
جريمة مروعة.. ملثمان يقتلان شقيقهما وزوجته وطفليهما قبل الإفطار في كاباو
ليبيا
جريدة «الوسط»: سخونة أحداث تشاد تسخن ملف المرتزقة في ليبيا
ليبيا
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل
ليبيا
دراما النصف الأول.. إنتاج ضخم لأعمال دون المستوى
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عجينة العشر دقائق