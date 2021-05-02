توزيع أكثر من ألف صندوق حافظ للقاحات كورونا على المدن

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 مايو 2021, 12:02 مساء
أحد الموطنين أثناء تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمركز الجملة الصحي في بني وليد. (الإنترنت)

بدأ المركز الوطني لمكافحة الأمراض في توزيع 1029 صندوقا باردا وناقلات لقاحات استلمها من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) لاستمرار حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وقال المركز إنه سيتم توزيع هذه المعدات والمستلزمات إلى مراكز التطعيم في جميع أنحاء ليبيا، إذ ستستخدم الصناديق المبردة والقابلة للنقل في حفظ التطعيمات في درجة حرارة مضبوطة إلى أن تصل إلى نقطة التسليم، وحتى لا تفقد فعاليتها، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وتتطلب لقاحات فيروس كورونا تخزينا شديد البرودة. وذلك في وقت قامت فيه «يونسيف» بتسليم أربع غرف تبريد (تصل إلى 20 درجة تحت الصفر ذات السعة 20 مترا مكعبا) لتوزيعها إلى كل من: مصراتة، بنغازي، طرابلس وسبها.

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