4 إصابات جديدة و5 حالات شفاء من «كورونا» في الواحات

قسم العزل بمستشفى جالو العام، 28 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية جالو)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» فرع الواحات، الأحد، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى خمس حالات شفاء من الوباء.

ولفتت اللجنة في بيانها رقم «102»، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إلى إجراء ثماني تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية أربع عينات، وإيجابية مثها.

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وفي بيان منفصل، أعلنت اللجنة خروج خمس حالات من مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام بعد تأكد شفائها، وأوضحت أن جميع الحالات من مدينة جالو.



وشددت اللجنة على ضرورة الحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، والمسارعه إلى التسجيل بمنظومة التطعيم للحصول على اللقاح المضاد لفيروس «كورونا».