17 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الواحات وتحذير من «كارثة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 01:36 مساء
أخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات، اليوم الجمعة، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، محذرة من انتشار الوباء بشكل «غير مسبوق».

وقالت اللجنة في بيانها رقم «98»، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن من بين الحالات الجديدة سبعا في مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، وعشرا بالعزل المنزلي.

- خروج حالتين من مركز العزل بالواحات بعد شفائهما من كورونا

وحذرت من انتشار الوباء في الواحات بشكل «غير مسبوق» ينبئ بـ«كارثة» حال استمرار «استهتار» المواطنين بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في الالتزام بارتداء الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

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