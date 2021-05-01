في عيد العمال.. مجلس الدولة يدعو إلى «سياسة فعالة» للقضاء على البطالة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 11:35 مساء
شعار المجلس الأعلى للدولة. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المجلس الأعلى للدولة، اليوم السبت، دعمه «حق العاطلين في الحصول على فرص عمل تحفظ كرامتهم»، ودعا الجهات المعنية إلى «تبني سياسة فعالة للقضاء على البطالة، وتحسين الأحوال المعيشية والحاجات السكانية والخدمات الصحية للشعب الليبي كافة».

جاء ذلك خلال تهنئة مجلس الدولة جميع العاملين في ليبيا لمناسبة عيد العمال الذي يحتفل به العام في الأول من مايو من كل عام، حسب بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك».

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وبارك المجلس كل الجهود المبذولة من أجل رفع مستوى معيشة العمال، بما في ذلك تحسين ظروف العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وعدم تجاوز الحد المعقول من ساعات العمل.

وارتفع عدد الباحثين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل إلى 370 ألفا و293 شخصا بنهاية العام 2020، وفق بيانات رسمية أشارت إلى أن المنطقة الغربية حازت على العدد الأكبر من المسجلين بواقع 161 ألفا و83 شخصا، فيما سجلت المنطقة الشرقية 94 ألفا و173 باحثا، فيما والمنطقة الوسطى 76 ألفا و686 شخصا، والمنطقة الجنوبية 47 ألفا و351.

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