الأرصاد: بدء انحسار الموجة الحارة على أقصى الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 مايو 2021, 09:20 مساء
حالة الطقس (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، بدء تراجع درجات الحرارة على أقصى الساحل الغربي بعدما كانت مرتفعة على باقى المناطق، خاصة مصراتة وزليتن وسرت ومناطق الدواخل.

وتوقع المركز في بيان اليوم، أن تتسع رقعة الكتلة الهوائية الباردة هذه الليلة وصباح غد، لتعم معظم الشمال الغربي وتكون تحت الثلاثين درجة مئوية.

وأوضح أن الرياح الجنوبية الساخنة ستوثر بشكل كبير على هذه مناطق الشمال الشرقي، لتشمل مدن الجبل الأخضر ودرجات الحرارة فى بعض المناطق، خاصة أجدابيا وما جاورها لتتجاوز 42 درجة مئوية.

وعلى مدن الجنوب يبقي الارتفاع سائدا لعدة أيام، حيث تترواح الحرارة بين 37 و43 درجة مئوية.

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