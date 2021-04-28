مسؤول محلي: إقبال «ممتاز» على الحملة الوطنية للتطعيم في سبها

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أكد مدير مكتب الرعاية الصحية في سبها علي المهدي أن إقبال المواطنين على الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «ممتاز»، مشيرا إلى أن الحملة التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري مستمرة.

وتتواصل في مدينة سبها الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا والتي يشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض أو وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقال المهدي لـ«بوابة الوسط»، إن الأولوية في التطعيم لكبار السن فوق السبعين والعاملين بالقطاع الصحي حسب منظومة التسجيل الإلكترونية، منوها إلى أن التطعيمات موجودة في قرابة 12 مركزا صحيا بالمدينة.

- انطلاق حملة التطعيم بفيروس كورونا في سبها

وأضاف المهدي أنهم لم يسجلوا حتى الآن أي آثار جانبية للتطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن كميات التطعيم التي وصلت إلى المدينة حاليا: «كافية ولا يوجد نقص كل شيء متوافر من معدات التشغيل والوقاية، لكن تواجهنا مشكلة واحدة، وهي كيفية التخلص من نفايات التطعيم».

وانطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في مدينة سبها يوم السبت الماضي بالتزامن مع انطلاقها في أغلب البلديات والمناطق.

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)