الحويج يعلن تشكيل مجلس صاحبات الأعمال قريبا

وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج خلال لقاء مع سيدات الأعمال، 28 أبريل 2021. (فيسبوك)

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اليوم الأبعاء، أن الوزارة ستشكل مجلس صاحبات الأعمال، مشيرا إلى اختياره عن طريق سيدات الأعمال بتنظيم وإشراف الوزارة.

وخلال اجتماع ضم عددا من سيدات الأعمال في ليبيا بمقر الوزارة، اليوم الأربعاء، قال الوزير إن المجلس «سيسهم في وضع آلية عمل واضحة تدعم جهود الحكومة والوزارة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى جودة المنتج المحلي»، حسب الصفحة الرسمية للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار الوزير إلى العمل على إقامة معرض دائم بالتنسيق مع مركز تنمية الصادرات وغرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق تستهدف منتجات سيدات الأعمال والتسويق لمشاريعهن من خلال توفير فرص مشاركة في معارض دولية محلية وخارجية وحماية المنتج المحلي بتنظيم العملية الاستيرادية وتجنب سياسة الإغراق.

وحسب بيان الوزارة، بحث الاجتماع «الصعوبات التي تواجه صاحبات الأعمال في تنفيذ المشروعات الخاصة بهن وسُبل معالجتها، وبحث أوجه الدعم الذي تحتاجه صاحبة الأعمال لتطوير المشروعات القائمة وتعزيز دورهن في النهوض بالصناعات الوطنية وزيادة حجم الصادرات السلعية».