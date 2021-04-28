انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في طبرق الليلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أبريل 2021, 03:16 مساء
انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في بني وليد، 24 أبريل 2021. (بوابة الوسط)

تنطلق في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» في المراكز الصحية بمدينة طبرق، على ما أعلنت إدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

وقالت الإدارة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الحملة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتنطلق في تسعة مراكز وعيادات، حيث ستباشر الفرق الطبية التطعيم حسب القوائم المرسلة من المنظومة.

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وشملت المراكز والعيادات كلا من: «الرعاية الصحية الأولية طبرق ومقرها عيادة المنارة، عيادة المختار المجمعة، عيادة الجهاد، مركز الأمومة والطفولة باب درنة، مركز طبرق الطبي، المستشفى القروي كمبوت، المركز الصحي باب الزيتون، المركز الصحي بالخاثر، المركز الصحي قصر الجدي».

ودعا رئيس اللجنة المركزية للتطعيمات ببلدية طبرق، عبدالمنعم اسويكر، المواطنين إلى ضرورة الإسراع بتسجيل أسمائهم في منظومة التسجيل بهدف الحصول على التطعيم في أسرع وقت.

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