وفاة مصابة بـ«كورونا» في جالو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أبريل 2021, 10:33 صباحا
مستشفى جالو المركزي في الواحات. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات، وفاة حالة مصابة بالفيروس في قسم العزل في مدينة جالو، أمس الأحد.

وأشارت اللجنة إلى أن الحالة هي سيدة تبلغ من العمر 75 عاما، حسب بيانها رقم 100 المنشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح البيان دخول إصابتين إلى قسم عزل الواحات بمستشفى جالو العام، وخروج ثلاثة مصابين بعد تماثلهم للشفاء.

ويوم الجمعة الماضي، كشفت اللجنة عن تسجيل 17 إصابة، محذرة من انتشار الوباء بشكل «غير مسبوق»، ما ينبئ بـ«كارثة» حال استمرار «استهتار» المواطنين بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في الالتزام بارتداء الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

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