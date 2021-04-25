مديرية أمن بنغازي: ضبط «أخطر تشكيل عصابي» يمتهن سرقة السيارات

بعض المركبات المسروقة, (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، ضبط «أخطر تشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات»، ويقوم بترحيلها للجنوب ومنه لخارج البلاد، في «رحلة معقدة تسهل لهم بتدخل بعض المتخاذلين».

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن التشكيل العصابي «لم يتركوا معرضا للسيارت ولا سيارة تقف في شارع، إلا وكانت هدفا لسرقاتهم، كما لم تسلم منهم حتي السيارات الماره التي يقودها مواطن إذ يفتعلوا معه أي إشكالية لاستيقافه، ومن ثم سلب مركبته مكرها».

ووفق البيان، ورد بلاغ لمركز الحدائق حول واقعة سرقة مركبة، إذ تم ضبط شخص على أثر البلاغ، متهم في قضية سرقة وكونه من ذوي السوابق تمت إحالته إلى وحدة تحريات مدير الأمن، لكونه مطلوبا لديهم للاشتباه به في عدة قضايا، ومنها سرقة سيارة ضابطة برتبة عميد بالقوات المسلحة.

وتابع أنه بعد الاستدلال معه ومواجهته بعدة دلائل ومقاطع فيديو لكاميرات مراقبة، وباستدراجه بعدة طرق أقر واعترف بسرقة مجموعة كبيرة من السيارات، منها 15 سيارة خلال العام الحالي فقط، كما اعترف على شريكه في السرقة ومكان تواجده، وتم إعداد كمين محكم له والقبض عليه من قبل #وحدة تحريات المديرية.

بالاستدلال معهما اعترفا بسرقتهما مجموعة كبيرة من السيارات من داخل مدينة بنغازي، ونقلها إلى مدينة الكفرة، ومن ثم بيعها في دولة السودان بشراكة شخص ثالث مقيم في مدينة الكفرة، والذي تم استدراجه لمدينة بنغازي حتى تم القبض عليه، قبل أن يصل للمدخل الغربي للمدينة، وبالاستدلال معه اعترف بأنه كان يقوم بنقل السيارات التي تصله من مدينة بنغازي، ويتم نقلها إلى الثلث الحدودي مع دولة السودان.

وبالاستدلال مع «العصابة» اعترفوا أيضا على من يقوم بمساعدتهم في نقل هذه المركبات من مدينة بنغازي إلى مدينة الكفرة، كما اعترفوا بعدة جرائم جارٍ التحقيق فيها والقبض على مرتكبيها.

أحد المتهمين في التشكيل العصابي, (مديرية أمن بنغازي)

أحد المتهمين في التشكيل العصابي, (مديرية أمن بنغازي)