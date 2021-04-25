السفارة الليبية في إيطاليا تعدد إيجابيات زيارة المنقوش إلى روما

المقنوش خلال وجودها في مجلس النواب الإيطالي. (السفارة الليبية لدى روما)

قالت السفارة الليبية لدى روما إن زيارة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش إلى إيطاليا أسفرت عن عدد من النقاط الإيجابية، منها مناقشة ملف الهجرة ومراقبة الحدود، وإعادة عمل القنصليات بين البلدين.



وقالت السفارة، إن الزيارة التي استغرقت يومين «وكانت بدعوة من وزير الخارجية الإيطالية ناقشت عددا من الملفات المهمة بين البلدين»، معتبرة أن أساس الزيارة هو تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة الموقعة سنة 2008.



واجتمعت المنقوش مع عدد من الوزراء الإيطاليين، منهم وزراء الدفاع والداخلية والتجارة والتنمية، ومع لجنة شؤون الخارجية في البرلمان، بالإضافة إلى اجتماع موسع مع وزير الخارجية.



وناقشت هذه الاجتماعات ملفات التدريب والهجرة غير القانونية ومراقبة الحدود الجنوبية وخفر السواحل، كما أن هناك تجاوبا من قبل الطرف الإيطالي بخصوص تفعيل اتفاقية تبادل الرخص والجمارك والتجارة المشتركة بين البلدين بالإضافة إلى تعاون المشترك فى مجال الآثار والسياحة، حسب السفارة.



وأضافت: «هناك نتائج مرضية تتعلق بتحسين الخدمات للمواطن الليبي، تتلخص في افتتاح القنصلية الإيطالية في بنغازي، وافتتاح قنصلية فخرية في مدينة سبها؛ لتسهيل إجراءات التأشيرة».



وأشارت إلى الاتفاق على موعد فتح الأجواء ما بين ليبيا وإيطاليا وعودة الخطوط الإيطالية «إليطاليا» برحلات جوية قريبة إلي ليبيا.



ونبهت بأنه تم الاتفاق على «مباشرة تنفيذ الطريق الساحلي من مساعد حتى رأس جدير، وكذلك التأكيد على سرعة تنفيذ اتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين».

جانب من زيارة المنقوش إلى إيطاليا. (السفارة الليبية لدى روما)

جانب من زيارة المنقوش إلى إيطاليا. (السفارة الليبية لدى روما)

جانب من زيارة المنقوش إلى إيطاليا. (السفارة الليبية لدى روما)