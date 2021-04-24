إقبال جيد على حملة التطعيم ضد «كورونا» في سرت

أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

شهدت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» في مدينة سرت إقبالا جيدا في غالب مراكز التطعيم.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن الحملة التي انطلقت الخميس لاقت في اليوم الأولها إقبالا جيدا، مشيرا إلى أنها انطلقت بحضور مدير مكتب الخدمات الصحية ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض سرت، وعدد من المسؤولين المحليين.



وقام الجميع بجولة داخل مراكز التطعيم واطلعوا من خلالها على سير عملية التطعيم، مشددين على ضرورة تلقي التطعيم والتسجيل في المنظومة الإلكترونية للحصول على الطعم المضاد لفيروس «كورونا» للحد من انتشاره.