المنقوش: «سلام ليبيا وأمنها غير ممكن دون دعم إقليمي ودولي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 05:29 مساء
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش. (المكتب الإعلامي للخارجية)

 قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء محمد المنقوش، إن «سلام ليبيا وأمنها لن يكون ممكنا دون دعم إقليمي ودولي».

وأشارت المنقوش، خلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، قصر (مونتي تشيتوريو) في روما،اليوم الجمعة، إلى أن «العلاقات إيجابية مع دول الجوار».

وأكدت أن «السلام والأمن في ليبيا يمثلان أولوية بالنسبة لنا»، مشددة على أن «الالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لا يمكن أن يترجم إلى نجاح، إذا لم تتحقق شروط الأمن والاستقرار».

وخلصت الوزيرة مطالبة: «ادعمونا من خلال مجلس الأمن لإجراء الانتخابات، يجب أن تكون لدينا بنية تحتية للأمن والاستقرار تتيح لنا التطلع إلى المستقبل.. لدينا إرث ثقيل من الحروب والمخلفات العسكرية ونحتاج إلى سنوات من العمل لمداواة الجروح».

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