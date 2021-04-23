«الأرصاد»: اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 23 أبريل 2021, 10:59 صباحا
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث اعتدال في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا، مع بقائها مرتفعة، خصوصا اليوم الجمعة، على بقية المناطق.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا خصوصا على سرت ومصراتة.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية، وتبقى مرتفعة اليوم على سرت وأبونجيم والقريات، وتتراوح بين 32 و35 درجة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
- الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح: جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على أغلب المناطق، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية ولا تتجاوز اليوم 28 درجة، على أقصى الساحل الشرقي، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- الطقس: السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة - السرير - تازربو:
- الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول، الأحد، إلى شمالية غربية فشمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا، الأحد.

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