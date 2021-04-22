الأداء الأسبوعي للدولار مقابل الدينار ( 15- 22 أبريل 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أبريل 2021, 10:01 مساء
الأداء الأسبوعي للدولار مقابل الدينار ( 15- 22 أبريل 2021). (بوابة الوسط)

انخفض السعر الرسمي والموازي لصرف الدولار في تعاملات الأسبوع مقابل الدينار الليبي بفارق قرشين اثنين وقرش واحد هذا الأسبوع، على الترتيب.

وحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، تراجعت العملة الأميركية بفارق قرشين اثنين، مسجلة 4.48، اليوم الخميس، مقابل 4.50 دينار الخميس الماضي، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني في التعاملات الأسبوعية بفارق 4 قروش مسجلا 6.24 دينار مقابل 6.20 دينار، كذلك صعد سعر اليورو بفارق قرش واحد مسجلا 5.39 د‫ينار مقابل 5.38 د‫ينار.

وفي السوق الموازية، انخفض سعر العملة الأميركية هذا الأسبوع بفارق قرش واحد مسجلا 5.11 دينار الخميس مقابل 5.12 دينار نهاية الأسبوع الماضي، في حين ارتفع اليورو بفارق 7 قروش مسجلا 6.15 دينار مقابل 6.08 دينار الخميس الماضي، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين زاد الجنيه الاسترليني بفارق 5 قروش مسجلا 7 دنانير مقابل 6.95 دينار في ختام تداولات الأسبوع الماضي.

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