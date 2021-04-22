4 ملفات في لقاء الرئاسي والدبيبة مع «بلدي مصراتة»

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بعميد لأعضاء المجلس البلدي والقيادات بمدينة مصراتة.

وناقش المنفي خلال الزيارته «ملفات عودة المهجّرين والنازحين وملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، إضافة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021 م، وذلك بحضور عدد من القيادات العسكرية والمدنية».

ووصل المنفي ونائباه والدبيبة إلى مدينة مصراتة في زيارة رسمية، في وقت سابق اليوم الخميس، وأوضحت مصادر حكومية، إلى «بوابة الوسط»، أن زيارة الدبيبة إلى مصراتة تشمل لقاء أعيان المدينة وأعضاء المجلس البلدي، ثم جولة ميدانية، يعقبها لقاءات أخرى لم تحدد تفاصيلها.