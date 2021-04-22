شركة سرت للنفط: تخفيض الإنتاج وتوقفه نهائيا خلال 72 ساعة

موقع إنتاج في حقل «التحدي» التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز . (أرشيفية: الشركة)

أعلنت شركة سرت للنفط عن عدم قدرتها على «الاستمرار في عمليات تشغيـل الوحدات الإنتاجية مما يضـطر الشركـة إلى تخفيـض الإنتاج وتوقفـه نهائياً في غضون 72 ساعـة».



جاء ذلك في رسالة موجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة مسعود سليمان موسى إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.



وقال موسى إن هذا القرار سببه «الوضع المالي الحرج جداً الذي تمر به الشركة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية أمام المقاولين وتراكـم الديـون ونقـص قطع الغيـار والزيـوت والمـواد الكيميائية اللازمـة لعمليات التشغيـل».



كما دعا المؤسسـة الوطنيـة للنفط إلى «خاطبـة الجهات المسؤولة لتوفير الميزانيات اللازمـة لاستمرار تشغيـل تلك الوحـدات».



وأشارت الشركة إلى أنها تعاني «وبشكل كبير من شح الميزانية التشغيلية والرأسمالية التي لم يتم تسييلها منذ ما يزيد عن 7 أشهــر مما ترتــب عنه عجــز شديد في توفيــر قطع الغيار والمواد اللازمة لاستمــرار الإنتــاج».



بدوره، قال مدير إدارة الإنتاج المكلف إدريس أحمد إبراهيم أن «كمية الزيوت الخاصة بالعمليات التشغيلية للتوربينات الغازية وضواغط الرفع الصناعي بالغاز بحقول الشركة قاربت على النفاد مما ينذر بتوقف مفاجئ إن لم يتم تدارك الأمر بتوفيرها عاجلا».