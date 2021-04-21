وزير المالية يؤكد «الدعم الكامل» لمفوضية الانتخابات

وزير المالية (يسار) خلال اجتماعه مع رئيس مفوضية الانتخابات في طرابلس، 21 أبريل 2021. (وزارة المالية)

بحث وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور خالد المبروك، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الإشكاليات التي تواجه سير عمل المفوضية.

وأكد المبروك خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان الوزارة، أهمية الدور المناط بالمفوضية خلال هذه الفترة لتحقيق الإنجاز الانتخابي المنتظر في ديسمبر المقبل، مشددًا على ضرورة منح «كامل الدعم»، حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

- السايح يبحث مع المقريف تحضير المدارس لتكون مراكز انتخابية في اقتراع ديسمبر

والإثنين، بحث السايح مع وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، التحضيرات المتعلقة بمراكز الاقتراع التي يتوقع أن تجرى فيها انتخابات ديسمبر 2021. وقال المقريف إن الوزارة مستعدة «لتقديم الدعم الكامل للعملية الانتخابية من خلال توفير المعلومات والإمكانات اللازمة لتهيئة الظروف الملائمة من خلال المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة».