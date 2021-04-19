السايح يبحث مع المقريف تحضير المدارس لتكون مراكز انتخابية في اقتراع ديسمبر

السايح في لقائه مع المقريف لمناقشة التحضير لانتخابات ديسمبر 2021. (مفوضية الانتخابات)

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف؛ لمناقشة التحضيرات المتعلقة بمراكز الاقتراع التي يتوقع أن تجرى فيها انتخابات ديسمبر 2021.



عقد اللقاء في مقر مجلس المفوضية، وركز على اختيار المدارس كمراكز اقتراع، والتنسيق مع وزارة التعليم في استحداث ما تتطلبه العملية الانتخابية. كما ناقش الاجتماع إجراءات التوظيف للجان الانتخابية العاملة في مراكز الاقتراع؛ «والتي يعد قوامها معلمو المدارس العاملون بها»، إضافة إلى مناقشة مشروع ربط المدارس التعليمية بشبكة الإنترنت وتقييم مدى استفادة المفوضية من هذا المشروع.



وقال المقريف إن الوزارة مستعدة «لتقديم الدعم الكامل للعملية الانتخابية من خلال توفير المعلومات والإمكانيات اللازمة لتهيئة الظروف الملائمة من خلال المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة». وشدد الاجتماع على «التنسيق المشترك لإدارة العملية الانتخابية وتهيئة أفضل الظروف للاستحقاق القادم وفق أعلى معايير المهنية».

السايح في لقائه مع المقريف لمناقشة التحضير لانتخابات ديسمبر 2021. (مفوضية الانتخابات)